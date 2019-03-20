Мать Рабьо: "Мой сын - заложник "ПСЖ". Скоро его ждут сухари, вода и темница"

Мать и агент полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо Вероника раскритиковала клуб сына. Игрок ранее отказался продлевать контракт с парижанами, за что был отстранен от основного состава. Позже его также оштрафовали за поход в клуб после поражения команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Это не просто мое впечатление. Адриен – заключенный "ПСЖ". Даже заложник. Скоро его ждут сухари, вода и темница, – цитирует женщину L'Equipe. – Его держат в заложниках, потому что он уважает свой контракт и отказался расторгать его. Адриен просит только одного – уважать его контракт. Он хочет поиграть где-нибудь в другом месте. Он хочет, чтобы его контракт уважали, поскольку он уважал "ПСЖ", выходя на поле в футболке команды в течение семи сезонов. Все говорят, что мы уже подписали контракт с другим клубом. Но это неправда. Мы еще ничего не подписывали.

23-летний француз в текущем сезоне провел 20 матчей за "ПСЖ" и забил два мяча при двух голевых передачах. Его контракт истекает в конце нынешнего сезона.

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