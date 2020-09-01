Марсьяль тренировался отдельно от сборной Франции

В понедельник игроки сборной Франции собрались в Клерфонтене. У команды состоялась первая тренировка, однако нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль тренировался отдельно от всех. Результаты теста игрока на коронавирус пока не пришли медицинскому штабу, поэтому было принято решение изолировать его от остальных.

В сентябре сборная Франции сыграет в Лиге наций со Швецией (5-го) и Хорватией (8-го).

Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус в сборную не приехали Поль Погба, Танги Ндомбеле и Уссем Ауар.