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Сегодня, 13:59

«Марсель» заплатит «Арсеналу» за Гендузи от 10 до 11 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Марсель» согласовал выкуп арендованного у «Арсенала» полузащитника Маттео Гендузи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб заплатит «канонирам» от 10 до 11 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

«Марсель» арендовал Гендузи у «Арсенала» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 француз провел за команду 55 матчей, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Анже – Монпелье
 2 : 0
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Брест – Бордо
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Клермон Фут – Лион
 1 : 2
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Лорьян – Труа
 1 : 1
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Марсель – Страсбур
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Нант – Сент-Этьен
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Виссам Бен-Йеддер

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Лион

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ПСЖ

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ПСЖ

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