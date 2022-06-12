«Марсель» заплатит «Арсеналу» за Гендузи от 10 до 11 миллионов евро

«Марсель» согласовал выкуп арендованного у «Арсенала» полузащитника Маттео Гендузи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб заплатит «канонирам» от 10 до 11 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

«Марсель» арендовал Гендузи у «Арсенала» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 француз провел за команду 55 матчей, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.