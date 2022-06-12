«Марсель» заплатит «Арсеналу» за Гендузи от 10 до 11 миллионов евро
«Марсель» согласовал выкуп арендованного у «Арсенала» полузащитника Маттео Гендузи, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, французский клуб заплатит «канонирам» от 10 до 11 миллионов евро за 23-летнего футболиста.
«Марсель» арендовал Гендузи у «Арсенала» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 француз провел за команду 55 матчей, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.
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|8
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|71
|
3
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|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
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|38
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|6
|12
|82-40
|66
|
5
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|38
|20
|7
|11
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|66
|
6
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|63
|
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|38
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|11
|10
|62-48
|62
|
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|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
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|38
|15
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|55-48
|55
|
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|38
|14
|13
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|48-48
|55
|
11
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|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
|
20
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
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|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|2 : 4
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|1 : 2
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|4 : 0
|21.05
|22:00
|
Нант – Сент-Этьен
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
ПСЖ – Метц
|5 : 0
|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
|2 : 3
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|Г
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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