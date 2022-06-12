Маттео Генудзи хочет, чтобы Вильям Салиба перешел в «Марсель»

Полузащитник Маттео Гендузи заявил, что хотел бы видеть защитника Вильяма Салибу в «Марселе». Оба игрока «Арсенала» в прощедшем сезоне выступали за французский клуб. Ранее сообщалось, что «Марсель» согласовал выкуп арендованного у лондонского клуба Гендузи.

«Сердце Вильяма Салиба принадлежит «Марселю». Я уверен, что он вернется в клуб в следующем сезоне. Так что я буду настаивать, чтобы он остался с нами», — цитирует Getfootballnewsfrance Гендузи.

В сезоне-2021/22 23-летний Гендузи провел за «Марсель» во всех турнирах 55 матчей, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач. 23-летний Салиба провел в прошедшем сезоне 52 матча во всех турнирах за клуб.