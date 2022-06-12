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Сегодня, 14:50

Маттео Генудзи хочет, чтобы Вильям Салиба перешел в «Марсель»

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Полузащитник Маттео Гендузи заявил, что хотел бы видеть защитника Вильяма Салибу в «Марселе». Оба игрока «Арсенала» в прощедшем сезоне выступали за французский клуб. Ранее сообщалось, что «Марсель» согласовал выкуп арендованного у лондонского клуба Гендузи.

«Сердце Вильяма Салиба принадлежит «Марселю». Я уверен, что он вернется в клуб в следующем сезоне. Так что я буду настаивать, чтобы он остался с нами», — цитирует Getfootballnewsfrance Гендузи.

В сезоне-2021/22 23-летний Гендузи провел за «Марсель» во всех турнирах 55 матчей, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач. 23-летний Салиба провел в прошедшем сезоне 52 матча во всех турнирах за клуб.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/matteo-guendouzi-im-sure-that-william-saliba-will-come-back-to-marseille/
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«Марсель» заплатит «Арсеналу» за Гендузи от 10 до 11 миллионов евро
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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38 тур
21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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