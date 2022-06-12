Зидан будет получать в «ПСЖ» 25 миллионов евро в год. Это самая высокая зарплата для тренеров в мире

Зинедин Зидан близок к назначению на пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo. Зидан заменит на посту аргентинца Маурисио Почеттино.

Зарплата французского специалиста в «ПСЖ» составит порядка 25 миллионов евро в год — в настоящий момент ни один тренер в мире не зарабатывает таких денег.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).