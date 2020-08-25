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«Марсель» сообщил еще о трех случаях заражения коронавирусом

16:36
В «Марселе» эпидемия коронавируса. Фото Twitter.
В «Марселе» эпидемия коронавируса. Фото Twitter.
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Три представителя «Марселя» заразились коронавирусом, информирует сайт клуба.

Клуб передал необходимые данные в Лигу профессионального футбола Франции. Имена игроков или сотрудников клуба, которые инфицированы вирусом, не сообщаются.

18 августа стало известно о нескольких случаях заражения в клубе, по этой причине стартовый матч первого тура чемпионата Франции «Марсель» — «Сент-Этьен», запланированный на 21 августа, был перенесен на сентябрь.

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