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«Ренн» сыграет с «Марселем» в 1/16 финала Кубка Франции, «ПСЖ» узнает соперника позже

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 января. &amp;quot;Лилль&amp;quot; после победы над &amp;quot;Труа&amp;quot;.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 8 января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии пройдут 21 и 22 января.

«Ренн» сыграет против «Марселя», «Осер» встретится с «Ньором», «Лилль» примет «По», «Лиону» будет противостоять любительский «Шамбери», «Тулуза» поборется с «Аяччо», а действующий победитель турнира «Нант» отправится на выезде к «Таону».

«ПСЖ», лидирующий сейчас в лиге 1, узнает своего соперника позже, когда будет переигран матч «Реймс-Сент-Анн» — «Васкеаль», а его победитель затем встретится с «Пэи-де-Кассель». Встреча «Реймс Сент-Анн «- «Васкеаль» была остановлена 20 ноября после того, как между двумя командами разгорелась крупная драка. Позже федерация футбола Франции приняла решение о переигровке.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Франции.

«Плабеннек» — «Гренобль»

«Шамальер» — «Пари»

«Ньор» — «Осер»

«Лилль» — «По»

«Шамбери» — «Лион»

«Страсбур Кенигсхоффен» — «Анже»

«Таон» — «Нант»

«Бастия» — «Лорьян»

«Ле Пюи» — «Вьерзон»

«Брест» — «Ланс»

«Лез-Эрбье» — «Реймс»

«Бельфор» — «Анси»

«Марсель» — «Ренн»

«Тулуза» — «Аяччо»

«Грасс» — «Родез»

Футбол
ФК Аяччо
ФК Лилль
ФК Лион
ФК Марсель
ФК Осер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
ФК Тулуза
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Лилль» обыграл «Труа» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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