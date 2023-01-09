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«Лилль» обыграл «Труа» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 января. «Лилль» — «Труа» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Лилль» переиграл «Труа» в матче 1/32 финала Кубка Франции — 2:0. Игра прошла на стадионе «Пьер Моруа».

На 15-й минуте канадский форвард Жонатан Дэвид открыл счет. После перерыва новичок «догов» Мохамед Байо, вышедший на замену, удвоил преимущество команды.

Следующим соперником «Лилля» будет клуб второго дивизиона «По», который в 1/32 финала обыграл «Монпелье» (2:1).

Франция. Кубок. 1/32 финала
08 янв, 22:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:0
Труа

Футбол
ФК Лилль
ФК Труа
0
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