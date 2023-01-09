Абидаль посетил матч «Лилля» против «Труа» в Кубке Франции

Экс-защитник сборной Франции Эрик Эбидаль стал почетным гостем матча 1/32 финала Кубка Франции между «Лиллем» и «Труа» (2:0).

«Лилль» на официальной странице в Twitter опубликовал фотографию 43-летнего француза. Ему вручили памятную футболку с номером 22.

«Всегда рады тебя видеть, Эрик», — говорится в сообщении.

Une l?gende du LOSC est pass?e au Stade Pierre Mauroy pour encourager les Dogues ! #LOSCESTAC. ???



Toujours un plaisir de te voir, ?ric ! ? pic.twitter.com/RdAxvm0dlQ — LOSC (@losclive) January 8, 2023

Абидаль с 2002 по 2004 год выступал за «Лилль», куда перешел из «Монако». Затем он играл за «Лион», «Барселону», «Олимпиакос» и «Монако». Карьеру он завершил в 2015 году.

После завершения карьеры футболиста Абидаль работал на телевидении, а также с 2018 по 2020 года являлся спортивным директором «Барселоны».