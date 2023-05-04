«Марсель» рассматривает Зидана на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Марсель», сообщает Marca.

По информации издания, руководство французского клуба рассматривает такую кандидатуру на тот случай, если главный тренер команды Игор Тудор в другую команду.

Ранее сообщалось, что Зидан является основным кандидатом на работу в «Ювентусе».

50-летний француз возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).