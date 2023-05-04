«ПСЖ» усилил охрану домов Месси, Неймара и Верратти из-за недовольства фанатов

«ПСЖ» усилил охрану домов форвардов команды Лионеля Месси, Неймара и полузащитника Марко Верратти из-за агрессивного поведения фанатов, сообщает France-Presse.

Ранее фанаты, собравшиеся у офиса клуба, с баннерами и шашками требовали у руководства парижан расстаться с форвардами Неймаром и Месси, а также с хавбеком Верратти.

По данным источника, «ПСЖ» также усилил присутствие охранников в тренировочном центре на стадионе «Камп-де-Лож», опасаясь повторения акций фанатов.