«ПСЖ» вдесятером обыграл «Марсель» в дерби Франции

«ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У парижан на 53-й минуте гол забил Витинья, в концовке встречи отметился Гонсалу Рамуш. Гости с 40-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Лукаса Беральдо.

Столичный клуб одержал 50-ю победу в «Ле Классико». У «провансальцев» 34 победы в дерби Франции, еще 23 матча завершились вничью.

«ПСЖ» набрал 62 очка и лидирует в таблице лиги 1. «Марсель» с 39 очками — на 7-й строчке.