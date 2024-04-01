Луис Энрике — о замене Мбаппе: «Люди не согласны с моим решением? Мне все равно»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал замену форварда Килиана Мбаппе в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1).

«Люди не согласны с моим решением? Мне все равно. Каждую неделю одна и та же музыка, одна и та же музыка... это скучно. Я — главный тренер, и я принимаю решения. Я делаю все возможное для «ПСЖ», и буду делать это до своего последнего дня в Париже», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

Энрике заменил 25-летнего француза на 65-й минуте на Гонсалу Рамуша. Через 20 минут португалец забил второй гол парижан.

«ПСЖ» набрал 62 очка и лидирует в таблице лиги 1. «Марсель» с 39 очками — на 7-й строчке.