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Луис Энрике — о замене Мбаппе: «Люди не согласны с моим решением? Мне все равно»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал замену форварда Килиана Мбаппе в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1).

«Люди не согласны с моим решением? Мне все равно. Каждую неделю одна и та же музыка, одна и та же музыка... это скучно. Я — главный тренер, и я принимаю решения. Я делаю все возможное для «ПСЖ», и буду делать это до своего последнего дня в Париже», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

Энрике заменил 25-летнего француза на 65-й минуте на Гонсалу Рамуша. Через 20 минут португалец забил второй гол парижан.

«ПСЖ» набрал 62 очка и лидирует в таблице лиги 1. «Марсель» с 39 очками — на 7-й строчке.

Килиан Мбаппе
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 18 8 1 64-23 62
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 27 10 9 8 40-30 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
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 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
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 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
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 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
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 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
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29.03 23:00
Лилль – Ланс
 2 : 1
30.03 19:00
Метц – Монако
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30.03 23:00
Лион – Реймс
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31.03 14:00
Лорьян – Брест
 0 : 1
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 0 : 3
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 0 : 2
31.03 16:00
Ницца – Нант
 1 : 2
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Страсбур – Ренн
 2 : 0
31.03 21:45
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