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Сегодня, 02:06

«Марсель» презентовал форму на новый сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форма «Марселя» на сезон-2023/24.
Фото OM.net

«Марсель» на официальном сайте опубликовал фотографии формы на новый сезон.

Домашний комплект будет выполнен в белом цвете. Гостевой вариант — голубого цвета с белыми линиями.

В прошлом сезоне «Марсель» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Франции и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Футбол
ФК Марсель
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