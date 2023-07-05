«Марсель» презентовал форму на новый сезон

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«Марсель» на официальном сайте опубликовал фотографии формы на новый сезон.

Домашний комплект будет выполнен в белом цвете. Гостевой вариант — голубого цвета с белыми линиями.

В прошлом сезоне «Марсель» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Франции и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.