«Марсель» презентовал форму на новый сезон
«Марсель» на официальном сайте опубликовал фотографии формы на новый сезон.
Домашний комплект будет выполнен в белом цвете. Гостевой вариант — голубого цвета с белыми линиями.
В прошлом сезоне «Марсель» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Франции и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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|Монако
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
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