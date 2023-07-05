Мбаппе признан лучшим форвардом мира по версии ESPN

ESPN составил собственный рейтинг форвардов мира на данный момент. Первое место в списке занимает игрок сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Второе место занял вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор, на третьей строчке расположился форвард «Интер Майами» Лионель Месси.

Издание обращает внимание на разграничение между понятиями «страйкер» и «форвард». «Форвард — более многосторонний игрок, сочетающий в себе функции атакующего полузащитника, вингера и нападающего. Страйкер — чистый центральный нападающий, оперирующий на острие.

Топ-10 форвардов по версии ESPN:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).

3. Лионель Месси («Интер Майами»).

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

5. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид).

6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

7. Рафаэл Леау («Милан»).

8. Лаутаро Мартинес («Интер»).

9. Кристофер Нкунку («Челси»).

10. Неймар («ПСЖ»).