«Марсель» отказался продавать Луиза Густаву в «Фенербахче»
14:43
«Фенербахче» хотел приобрести полузащитника «Марселя» Луиза Густаву. Однако французский клуб отказался отпускать 32-летнего бразильца, сообщает L'Equipe.
«Марсель» не устроило предложение «Фенербахче», который был готов заплатить за хавбека 3 миллиона евро. Контракт Луиза Густаву с французской командой рассчитан до 2021 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 2 матча в чемпионате Франции. В прошлом сезоне Густаву сыграл в 38 матчах во всех турнирах за «Марсель» и забил 4 гола.
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