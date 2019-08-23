«Марсель» отказался продавать Луиза Густаву в «Фенербахче»

«Фенербахче» хотел приобрести полузащитника «Марселя» Луиза Густаву. Однако французский клуб отказался отпускать 32-летнего бразильца, сообщает L'Equipe.

«Марсель» не устроило предложение «Фенербахче», который был готов заплатить за хавбека 3 миллиона евро. Контракт Луиза Густаву с французской командой рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 2 матча в чемпионате Франции. В прошлом сезоне Густаву сыграл в 38 матчах во всех турнирах за «Марсель» и забил 4 гола.