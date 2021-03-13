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«Марсель» обыграл «Брест»

20:57
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«Марсель» обыграл «Брест» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1.

Чемпионат Франции. Лига 1. 29-й тур

«Марсель» — «Брест» — 3:1 (1:0)

Голы: Милик, 45+1 (1:0). Брассье, 71 (1:1). Товен, 88 (2:1). Кюизанс, 90+2 (3:1).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Сакаи, 66), Альваро Гонсалес (Луис Энрике, 77), Чалета-Цар, Лирола, Камара, Балерди, Кауи (Гей, 46), Пайет (Кюизанс, 84), Товен, Милик (Бенедетто, 84).

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье, Лан (Фадига, 63), Февр, Жан Лукас, Шарбоннье (Белькебла, 77), Мунье, Ле Дуарон (Кардона, 63).

Предупреждения: Чалета-Цар, 21. Альваро Гонсалес, 23. Товен, 38. Мунье, 55.

Судья: Мигельгорри.

13 марта. Марсель. Стадион «Велодром».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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