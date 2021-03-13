«Марсель» обыграл «Брест»
«Марсель» обыграл «Брест» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1.
Чемпионат Франции. Лига 1. 29-й тур
«Марсель» — «Брест» — 3:1 (1:0)
Голы: Милик, 45+1 (1:0). Брассье, 71 (1:1). Товен, 88 (2:1). Кюизанс, 90+2 (3:1).
«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Сакаи, 66), Альваро Гонсалес (Луис Энрике, 77), Чалета-Цар, Лирола, Камара, Балерди, Кауи (Гей, 46), Пайет (Кюизанс, 84), Товен, Милик (Бенедетто, 84).
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье, Лан (Фадига, 63), Февр, Жан Лукас, Шарбоннье (Белькебла, 77), Мунье, Ле Дуарон (Кардона, 63).
Предупреждения: Чалета-Цар, 21. Альваро Гонсалес, 23. Товен, 38. Мунье, 55.
Судья: Мигельгорри.
13 марта. Марсель. Стадион «Велодром».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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