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Новости   //    Футбол   //    Франция

Президент Федерации футбола Франции переизбран на новый срок

17:32

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ 13 марта был переизбран на новый срок, сообщает France Football

За 79-летнего функционера отдали 73 процента голосов. Он еще четыре года будет управлять федерацией футбола страны.

Ле Грэ обошел Фредерика Трезе (25,1%) и Мишеля Мулена (1,8%).

Основной задачей для Ле Грэ называется ситуация с контрактом главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который истекает в 2022 году.

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