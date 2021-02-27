«Ренн» дома проиграл «Ницце»
«Ницца» обыграла «Ренн» в первом матче 27-го тура чемпионата Франции (2:1). На 19-й минуте Амин Гуири с пенальти вывел «орлят» вперед, но до перерыва сопернику удалось отыграться — гол забил Мартен Террье. Во второй половине встречи защитник Флавиус Данилюк, перешедший прошлым летом из «Баварии», поразил ворота бретонцев и принес гостям победу.
Чемпионат Франции
Лига 1
27-й тур
«Ренн» — «Ницца» — 1:2 (1:1)
Голы: Гуири, 19 — с пенальти (0:1). Террье, 39 (1:1). Данилюк, 58 (1:2).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Агерд, Трюффер (Далберт, 65), Гренье (Юну, 79), Н`Зонзи, Камавинга (Буриго, 65), Гирасси, Террье (Дель Кастильо, 79), Доку.
«Ницца»: Бенитес, Камара, Нсоки (Тюрам-Юльен, 78), Тодибо, Салиба, Данилюк (Робсон Бамбу, 88), Шнейдерлен, Будауи (Ле Мелу, 67), Клод Морис, Маолида, Гуири.
Предупреждения: Нсоки, 37. Тодибо, 56.
Судья: Амель.
26 февраля. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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