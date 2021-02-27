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«Ренн» дома проиграл «Ницце»

00:52
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«Ницца» обыграла «Ренн» в первом матче 27-го тура чемпионата Франции (2:1). На 19-й минуте Амин Гуири с пенальти вывел «орлят» вперед, но до перерыва сопернику удалось отыграться — гол забил Мартен Террье. Во второй половине встречи защитник Флавиус Данилюк, перешедший прошлым летом из «Баварии», поразил ворота бретонцев и принес гостям победу.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

«Ренн» — «Ницца» — 1:2 (1:1)

Голы: Гуири, 19 — с пенальти (0:1). Террье, 39 (1:1). Данилюк, 58 (1:2).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Агерд, Трюффер (Далберт, 65), Гренье (Юну, 79), Н`Зонзи, Камавинга (Буриго, 65), Гирасси, Террье (Дель Кастильо, 79), Доку.

«Ницца»: Бенитес, Камара, Нсоки (Тюрам-Юльен, 78), Тодибо, Салиба, Данилюк (Робсон Бамбу, 88), Шнейдерлен, Будауи (Ле Мелу, 67), Клод Морис, Маолида, Гуири.

Предупреждения: Нсоки, 37. Тодибо, 56.

Судья: Амель.

26 февраля. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Ренн — Ницца

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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