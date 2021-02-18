«Марсель» впервые с начала года одержал победу в чемпионате Франции

«Марсель» обыграл «Ниццу» в перенесенном матче 11-го тура чемпионата Франции (3:2). Провансальцы впервые с 6 января одержали победу в лиге 1.

«Марсель» занимает 6-е место в турнирной таблице. «Ницца» идет на 14-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

«Марсель» — «Ницца» — 3:2 (2:0)

Голы: Альваро Гонсалес, 14 (1:0). Кауи, 42 (2:0). Гуири, 47 (2:1). Кауи, 53 (3:1). Селлуки, 87 (3:2).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Альваро Гонсалес, Сакаи, Чалета-Цар, Б.Камара, Кауи (Ронжье, 77), Гей, Пайет (Амави, 90), Луис Энрике (Жермен, 68), Дьенг (Товен, 68).

«Ницца»: Бенитес, А.Камара, Нсоки, Пельмар, Робсон Бамбу, Ле Мелу (Ндой, 73), Будауи (Тюрам-Юльен, 80), Труйе (Шнейдерлен, 46), Рони Лопеш (Селлуки, 77), Клод Морис, Гуири.

Предупреждения: Б.Камара, 44. Ле Мелу, 73. Сакаи, 90+4.

Судья: Лесаж.

17 февраля. Марсель. Стадион «Велодром».