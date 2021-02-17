Матча 22-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ренном» пройдет 10 марта, сообщается на официальном сайте лиги 1 17 февраля.

Игра должна была состояться 30 января, но лига приняла решение отложить встречу из-за нападения болельщиков на базу «Марселя». Около 200 болельщиков «Марселя» проникли в учебно-тренировочный центр имени Робера Луи-Дрейфуса. Фанаты разбили стекла в зданиях, бросали дымовые шашки и устроили там пожар. Футболист «Марселя» Альваро Гонсалес пострадал от петарды, которую в него кинули ультрас.

«Марсель после 23 матчей занимает 9-е место с 34 очками. «Ренн» с 38 очками идет пятым.