Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Матч «Марсель» — «Ренн», который перенесли из-за нападения фанатов, пройдет в марте

21:10
Теги:

Матча 22-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ренном» пройдет 10 марта, сообщается на официальном сайте лиги 1 17 февраля.

Игра должна была состояться 30 января, но лига приняла решение отложить встречу из-за нападения болельщиков на базу «Марселя». Около 200 болельщиков «Марселя» проникли в учебно-тренировочный центр имени Робера Луи-Дрейфуса. Фанаты разбили стекла в зданиях, бросали дымовые шашки и устроили там пожар. Футболист «Марселя» Альваро Гонсалес пострадал от петарды, которую в него кинули ультрас.

«Марсель после 23 матчей занимает 9-е место с 34 очками. «Ренн» с 38 очками идет пятым.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир