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В «Монако» вспышка коронавируса, но Головин в заявке на матч с «Бордо»

21:29
Александр Головин. Фото ФК Монако
Александр Головин. Фото ФК Монако
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В «Монако» четыре игрока сдали положительные тесты на коронавирус, информирует сайт клуба. Их имена не называются.

Как отмечается, все футболисты изолированы и находятся под наблюдением врачей. Они чувствуют себя хорошо.

При этом «Монако» огласил заявлку на гостевой матч 33-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Встреча пройдет завтра, 18 апреля (начало — в 18.05 по московскому времени).

В списке есть российский полузащитник Александр Головин.

24-летний россиянин в этом сезоне провел 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/le-groupe-de-las-monaco-pour-le-deplacement-a-bordeaux/

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