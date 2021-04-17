В «Монако» вспышка коронавируса, но Головин в заявке на матч с «Бордо»

В «Монако» четыре игрока сдали положительные тесты на коронавирус, информирует сайт клуба. Их имена не называются.

Как отмечается, все футболисты изолированы и находятся под наблюдением врачей. Они чувствуют себя хорошо.

При этом «Монако» огласил заявлку на гостевой матч 33-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Встреча пройдет завтра, 18 апреля (начало — в 18.05 по московскому времени).

В списке есть российский полузащитник Александр Головин.

24-летний россиянин в этом сезоне провел 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.