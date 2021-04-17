В «Монако» вспышка коронавируса, но Головин в заявке на матч с «Бордо»
В «Монако» четыре игрока сдали положительные тесты на коронавирус, информирует сайт клуба. Их имена не называются.
Как отмечается, все футболисты изолированы и находятся под наблюдением врачей. Они чувствуют себя хорошо.
При этом «Монако» огласил заявлку на гостевой матч 33-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Встреча пройдет завтра, 18 апреля (начало — в 18.05 по московскому времени).
В списке есть российский полузащитник Александр Головин.
24-летний россиянин в этом сезоне провел 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
?? ??? ??— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) April 17, 2021
? @girondins
#FCGBASM | Demain, 17h05 ? pic.twitter.com/RX1mki4x46
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.asmonaco.com/le-groupe-de-las-monaco-pour-le-deplacement-a-bordeaux/
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