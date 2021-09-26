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«Марсель» на своем поле уступил «Лансу»

26 сентября 2021, 23:39
26 сентября. «Марсель» — «Ланс» — 2:3. Фото ФК «Ланс».
26 сентября. «Марсель» — «Ланс» — 2:3. Фото ФК «Ланс».
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«Марсель» на своем поле уступил «Лансу» в матче 8-го тура чемпионата Франции. Встреч закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Марсель» проигрывал со счетом 0:2 к середине первого тайма, но успел выровнять положение до перерыва, благодаря дублю Димитри Пайета.

Однако во втором тайме марсельцы снова пропустили и уже не смогли отыграться.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Марсель» — «Ланс» — 2:3 (2:2)

Голы: Сотока, 9 — с пенальти (0:1). Франковски, 27 (0:2). Пайет, 33 (1:2). Пайет, 45+3 — с пенальти (2:2). Саид, 71 (2:3).

«Марсель»: Пау Лопес, Перес, Салиба, Балерди, Ронжье (Лирола, 46), Жерсон (Луис Энрике, 89), Гендузи, Гей (де ла Фуэнте, 46), Пайет, Дженгиз Юндер, Дьенг (Харит, 63).

«Ланс»: Лека, Мачадо (Клаусс, 70), Гради (Айдара, 83), Медина, Ву, Фофана, Дукуре, Да Кошта (Какюта, 63), Франковски, Сотока, Калимуэндо (Саид, 63).

Предупреждения: Гей, 6. Гендузи, 7. Саид, 90+3.

Судья: Лесаж (Франция).

26 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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