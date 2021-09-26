«Монако» обыграл «Клермон», Головина заменили после первого тайма

«Монако» на выезде победил «Клермон» (3:1) в матче восьмого тура чемпионата Франции.

На седьмой минуте хозяев вывел вперед Мохамед Байо. У гостей отличились Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд и Софьян Диоп.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен после первого тайма. На 46-й минуте вместо него вышел Диоп.

Монегаски набрали 11 очков и занимают восьмое место. У «Клермона» девять очков и 15-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Клермон Фут» — «Монако» — 1:3 (1:1)

Голы: Байо, 7 (1:0). Бен-Йеддер, 26 (1:1). Фолланд, 48 (1:2). Диоп, 90+1 (1:3).

«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Кауи, 66), Доссу (Амель, 83), Гастьен, Абдул Самед (Аллевина, 66), Рашани (Иглесиас, 66), Байо.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Кайю Энрике, Марипан, Павлович, Головин (Диоп, 46), Тшуамени, Фофана (Матазо, 38), Бен-Йеддер (Бадиашиле, 87), Фолланд (Агилар, 88), Мартинш (Боаду, 69).

Предупреждения: Павлович, 29. Абдул Самед, 35. Тшуамени, 45. Гастьен, 54. Фолланд, 70. Диоп, 84.

Судья: Мийо.

26 сентября. Клермон. Стадион «Габриэль Монпье».