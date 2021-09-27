Ковач выиграл спор на пиво у капитана «Клермона»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о выигрыше спора у капитана «Клермона» Жоана Гастьена.

Специалист и футболист поспорили по поводу того, от игрока какой из команд в одном из эпизодов в аут ушел мяч.

«Я выиграл! Игрок «Клермона» тронул мяч последним. Теперь Гастьен должен мне пиво, я выиграл. Я был прав. Что ж, эмоции в футболе важны», — рассказал Ковач.

«Монако» после 8 игр занимает восьмое место в турнирной таблице лиги 1.