Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Ковач выиграл спор на пиво у капитана «Клермона»

07:40
Теги:

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о выигрыше спора у капитана «Клермона» Жоана Гастьена.

Специалист и футболист поспорили по поводу того, от игрока какой из команд в одном из эпизодов в аут ушел мяч.

«Я выиграл! Игрок «Клермона» тронул мяч последним. Теперь Гастьен должен мне пиво, я выиграл. Я был прав. Что ж, эмоции в футболе важны», — рассказал Ковач.

«Монако» после 8 игр занимает восьмое место в турнирной таблице лиги 1.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В советской фигурке был тренер еще строже Тутберидзе. Она и основала нашу школу катания
Ефимова отдыхает на Гавайях, Клишина — в Майами, Месси — в Париже
Организаторы боя спасли Джошуа от позора. Украинские СМИ ликуют после победы Усика
«Ягудин съел язык крокодила, Малафеев нырял к змеям. Что из себя представляет шоу «Звезды в Африке»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд