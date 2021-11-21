«Марсель» готов продолжить матч против «Лиона»

«Марсель» готов продолжить матч 14-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Однако клубы ждут решения официальных лиц, сообщает GFFN.

Отметается, что полузащитник «Марселя» Димитри Пайет шокирован произошедшем. По предварительным данным, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что болельщики хозяев в самом начале встречи бросили бутылку в голову Пайету. Арбитр принял решение приостановить игру и отправил команды в раздевалки.