Марко Верратти вышел на второе место по матчам за «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти вышел на второе место по матчам за команду.

Игра 1-го тура чемпионата Франции против «Клермона» стала для 29-летнего итальянца 380-й в составе парижан. Он догнал по этому показателю Сильвена Армана.

Лидером по числу матчей за «ПСЖ» является Жан-Марк Пилорже (435).