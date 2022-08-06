«Клермон Фут» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча

В субботу, 6 августа «ПСЖ» на выезде сыграет с «Клермон Фут» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Игра пройдет на стадионе «Габриэль Монпье», начало — 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Клермон Фут» — «ПСЖ». Видеотрансляция игры будет доступна на платформах TV5Monde Maghreb и Setanta Sports.

В прошлом сезоне «Клермон» по итогам 36 туров финишировал на 17-й позиции в турнирной таблице, набрав 36 очков. «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 10-й раз и повторил рекорд «Сент-Этьена». Парижане набрали 86 очков.