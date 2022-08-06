«Клермон Фут» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча
В субботу, 6 августа «ПСЖ» на выезде сыграет с «Клермон Фут» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Игра пройдет на стадионе «Габриэль Монпье», начало — 22:00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Клермон Фут» — «ПСЖ». Видеотрансляция игры будет доступна на платформах TV5Monde Maghreb и Setanta Sports.
В прошлом сезоне «Клермон» по итогам 36 туров финишировал на 17-й позиции в турнирной таблице, набрав 36 очков. «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 10-й раз и повторил рекорд «Сент-Этьена». Парижане набрали 86 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|1 : 2
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абиб Диалло
Страсбур
|1
|
|
Крепин Диатта
Монако
|1
|
|
Софьян Диоп
Монако
|1
|П
|
|
Тома Делен
Страсбур
|1
|
|
Аксель Дисаси
Монако
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
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