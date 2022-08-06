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Сегодня, 21:00

«Клермон Фут» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча

Читать «СЭ» в
ФК «ПСЖ».
Фото AFP

В субботу, 6 августа «ПСЖ» на выезде сыграет с «Клермон Фут» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Игра пройдет на стадионе «Габриэль Монпье», начало — 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Клермон Фут» — «ПСЖ». Видеотрансляция игры будет доступна на платформах TV5Monde Maghreb и Setanta Sports.

В прошлом сезоне «Клермон» по итогам 36 туров финишировал на 17-й позиции в турнирной таблице, набрав 36 очков. «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 10-й раз и повторил рекорд «Сент-Этьена». Парижане набрали 86 очков.

Франция. Лига 1. 1-й тур
06 авг, 22:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
ПСЖ

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
2
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
3
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
4
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
6
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
8
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
11
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
16
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
18
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
19
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
20
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 1 : 2
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 - : -
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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Г
Абиб Диалло

Абиб Диалло

Страсбур

 1
Крепин Диатта

Крепин Диатта

Монако

 1
Софьян Диоп

Софьян Диоп

Монако

 1
П
Тома Делен

Тома Делен

Страсбур

 1
Аксель Дисаси

Аксель Дисаси

Монако

 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Седрик Авинель

Седрик Авинель

Аяччо

 1 0 1
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