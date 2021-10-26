Марко Верратти выбыл на 4 недели из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пропустит 4 недели из-за травмы. Как сообщает пресс-служба французского клуба, у игрока травма левой косой мышцы бедра.

Повреждение 28-летний итальянец получил в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:0).

Верратти точно пропустит игру «ПСЖ» с «Лейпцигом» (3 ноября) в Лиге чемпионов и минимум 3 матча чемпионата страны.

Также футболист не сможет помочь сборной Италии в последних матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Итальянцы в ноябре сыграют со Швейцарией (12 ноября) и Северной Ирландией (15 ноября).