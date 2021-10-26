Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в матче лиге 1 против «Лилля»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос сегодня должен возобновить тренировки в общей группе после травмы, сообщает Le Parisien.

По данным издания, 35-летний футболист полностью восстановился от травмы и примет участие в сегодняшней тренировке «ПСЖ». Рамос должен дебютировать в матче 12-го тура лиги 1 против «Лилля».

Матч «ПСЖ» — «Лилль» состоится 29 октября, начало — 22.00 (мск).