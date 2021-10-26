Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в матче лиге 1 против «Лилля»
Рамос сегодня должен возобновить тренировки в общей группе с «ПСЖ»
12:09
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос сегодня должен возобновить тренировки в общей группе после травмы, сообщает Le Parisien.
По данным издания, 35-летний футболист полностью восстановился от травмы и примет участие в сегодняшней тренировке «ПСЖ». Рамос должен дебютировать в матче 12-го тура лиги 1 против «Лилля».
Матч «ПСЖ» — «Лилль» состоится 29 октября, начало — 22.00 (мск).
Рамос перешел в стан парижан летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее игрок выступал за «Реал». С момента перехода в парижский клуб защитник ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.
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