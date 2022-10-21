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21 октября, 23:52

Голы Месси и Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Аяччо»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Аяччо» — «ПСЖ» — 0:3.
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде обыграл «Аяччо» в 12-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе парижан отметились Лионель Месси и Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Месси отдал в матче две результативные передачи, Мбаппе — одну.

«ПСЖ» выиграл 10-й матч в сезоне лиги 1. У команды ни одного поражения и два ничейных результата. Красно-синие занимают первое место в турнирной таблице (32 очка). «Аяччо» находится на 18-й позиции (8 очков).

«ПСЖ» в следующем туре 29 октября примет на свое поле «Труа», «Аяччо» 30 октября сыграет на выезде с «Осером».

Франция. Лига 1. 12-й тур
21 окт, 22:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:3
ПСЖ
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК Аяччо
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 0 : 3
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
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