Маркиньюс о поражении в матче с «Ренном»: «Нам не хватало эффективности всей команды»
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (0:2).
«Я думаю, нам не хватало эффективности всей команды, как впереди, так и сзади. У нас были возможности, но это была странная игра, очень открытая. У нас было сложное начало матча, у «Ренна» было много энергии, так что они были лучше. У нас было много моментов, которые мы не смогли реализовать. Вы не должны думать, что у нас за спиной была усталость. Думаю, если бы у нас была лучшая эффективность, история матча была бы совсем другой», — приводит слова Маркиньюса официальный сайт клуба.
Для парижан это первое поражение в сезоне. «ПСЖ» с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Ренн» с 12 очками — на 11-й строчке.
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