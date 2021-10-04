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Маркиньюс о поражении в матче с «Ренном»: «Нам не хватало эффективности всей команды»

00:44
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (0:2).

«Я думаю, нам не хватало эффективности всей команды, как впереди, так и сзади. У нас были возможности, но это была странная игра, очень открытая. У нас было сложное начало матча, у «Ренна» было много энергии, так что они были лучше. У нас было много моментов, которые мы не смогли реализовать. Вы не должны думать, что у нас за спиной была усталость. Думаю, если бы у нас была лучшая эффективность, история матча была бы совсем другой», — приводит слова Маркиньюса официальный сайт клуба.

Для парижан это первое поражение в сезоне. «ПСЖ» с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Ренн» с 12 очками — на 11-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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