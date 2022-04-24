Маркиньос заявил, что не собирается покидать «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос заявил, что не собирается уходить из команды.

«Я не думаю об уходе из «ПСЖ», это не входит в мои планы. Если я смогу провести в этом клубе остаток карьеры, то буду доволен. Я счастлив в Париже», — сказал в интервью Canal Plus Маркиньос.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 36 матчах за команду.

Контракт 27-летнего бразильца с парижанами действует до конца июня 2024 года.