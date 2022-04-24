«Марсель» обыграл «Реймс» в гостях благодаря голу Жерсона

Гол Жерсона принес «Марселю» победу в матче с «Реймсом»

«Марсель» на выезде обыграл «Реймс» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник гостей Жерсон.

«Марсель» занимает второе место в чемпионате Франции с 65 очками в 34 матчах. «Реймс» идет на 13-й строчке с 40 очками в 34 играх.