Ротен раскритиковал Месси за требования о повышении зарплаты

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал нападающего клуба Лионеля Месси за то, что он требует повысить ему зарплату. Он считает, что аргентинец перешел в парижский клуб из «Барселоны» ради денег.

«Мне не важно, 15 у него передач или 20. Если он делает передачи в играх, которые менее важны, а не там, где их от него ждут, это не то же самое. На групповом этапе Лиги чемпионов, когда в матче с «Бенфикой» было тяжело, а «ПСЖ» не выиграл ни одной игры, мы не видели великого Месси и его великую игру. Мы не видели великого Месси и в матче с «Баварией», — цитирует Ротена RMC Sport.

В нынешнем сезоне Месси участвовал в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.