Ляказетт стал вторым в истории бомбардиром «Лиона»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт забил гол в матче 28-го тура чемпионата Франции против «Нанта».

Для 31-летнего француза этот гол стал 150-м за ткачей на профессиональном уровне. По этому показателю он вышел на чисто первое место, опередив Бернара Лякомба, у которого 149 голов за карьеру.

Лучшим бобмрдиром в истории «Лиона» остается Флери Ди Налло, забивший 222 гола.