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Сегодня, 02:12

Приоритетом Месси является возвращение в «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет летом вернуться «Барселоны». Продолжение карьеры в каталонском клубе является приоритетом аргентинца, написал журналист Санти Ауна на своей странице в Twitter.

По информации источника, спортивный директор парижского клуба продолжает попытки согласовать новый контракт с Месси. Сам же игрок склоняется к варианту с возвращением в клуб, за который выступал всю свою карьеру до переезда в Париж в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист и «ПСЖ» не могут согласовать зарплату игрока по новому контракту. Действующее соглашение аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси. Месси и «Барселона». В «ПСЖ» все сложно и шансы на возвращение растут?

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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