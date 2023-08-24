Алип: «Верю, что Кузяев заиграет во Франции»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в интервью «Известиям» выскаался о переходе Далера Кузяева в «Гавр».

— Видели первый гол Далера Кузяева в чемпионате Франции?

— Да, отличный гол. Здорово пробил с левой ноги в одно касание. Красиво получилось. Он и в «Зените» на тренировках так часто бил, именно удары с левой отрабатывал. Вот и пригодилось теперь во Франции (улыбается).

— Закрепится он в основе «Гавра»?

— Уже закрепился. Вы же видите, два тура в чемпионате прошло — Далер оба раза играл с первых минут. Сейчас еще и гол забил. Так постепенно еще освоится на новом месте и будет лучше играть. Главное, чтобы травм избежал. Верю, что заиграет во Франции, и желаю ему удачи.