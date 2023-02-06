Луиш Кампуш восхитился игрой Неймара в «ПСЖ»

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш рассказал, что думает об игре форварда Неймара.

«С тех пор, как я пришел в «ПСЖ», у меня нет поводов для критики Неймара. Он всегда вовремя, всегда в хорошем настроении. Этот Неймар — невероятный», — цитирует Кампуша Telefoot.

В текущем сезоне лиги 1 Неймар провел 18 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач. «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.