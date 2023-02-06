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Сегодня, 09:12

Зидан не хочет видеть Неймара в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, который, по слухам, договорился о работе с «ПСЖ», хочет избавиться от Неймара, сообщает Todofichajes.

По данным источника, специалист рассчитывает продать игрока летом 2023 года, а на его место купить форварда «Барселоны» Усмана Дембеле.

Неймар играет в составе «ПСЖ» с августа 2017 года, его контракт с клубом истекает по завершении сезона-2024/25. Трансферная стоимость нападающего составляет 75 миллионов евро.

Зинедин Зидан
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Головин включен в символическую сборную 22-го тура чемпионата Франции
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 19:00
ПСЖ – Тулуза
 2 : 1
4.02 21:00
Труа – Лион
 1 : 3
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 1 : 3
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 0 : 2
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 0 : 2
5.02 17:00
Осер – Реймс
 0 : 0
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 0 : 0
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 0
5.02 19:05
Брест – Ланс
 1 : 1
5.02 22:45
Марсель – Ницца
 1 : 3
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ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
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