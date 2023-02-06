Зидан не хочет видеть Неймара в «ПСЖ»

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, который, по слухам, договорился о работе с «ПСЖ», хочет избавиться от Неймара, сообщает Todofichajes.

По данным источника, специалист рассчитывает продать игрока летом 2023 года, а на его место купить форварда «Барселоны» Усмана Дембеле.

Неймар играет в составе «ПСЖ» с августа 2017 года, его контракт с клубом истекает по завершении сезона-2024/25. Трансферная стоимость нападающего составляет 75 миллионов евро.