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Сегодня, 15:19

Источник: новым тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» заинтересован в назначении Луиса Энрике на пост главного тренера команды.

Как сообщает PSGCommunity, ожидается, что испанский тренер прибудет в Париже в середине следующей недели. Ели не произойдет никаких изменений, Энрике станет следующим тренером «ПСЖ».

По информации источника, испанский тренер следит за рынком, чтобы сформировать свой будущий состав. Подписание контракта с «ПСЖ» станет первым опытом Энрике во Франции.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье в конце текущего сезона покинет свой пост.

Источник: PSGCommunity
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Луис Энрике
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
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 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
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