Источник: новым тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике

«ПСЖ» заинтересован в назначении Луиса Энрике на пост главного тренера команды.

Как сообщает PSGCommunity, ожидается, что испанский тренер прибудет в Париже в середине следующей недели. Ели не произойдет никаких изменений, Энрике станет следующим тренером «ПСЖ».

По информации источника, испанский тренер следит за рынком, чтобы сформировать свой будущий состав. Подписание контракта с «ПСЖ» станет первым опытом Энрике во Франции.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье в конце текущего сезона покинет свой пост.