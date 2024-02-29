«Валансьен» по пенальти обыграл «Руан»

«Валансьен» переиграл «Руан» в матче 1/4 финала Кубка Франции. Встреча прошла на стадионе имени Робера Диошона в Руане.

Нападающий гостей Матиас Ойевуси на 26-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Хозяева поля смогли отыграться в конце встречи. На 1-й добавленной минуте Дэмбен Лоппи не смог реализовать пенальти, но он был первым на добивании и сравнял счет.

Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки клуба из второго дивизиона — 4:2.

Следующий соперник «Валансьена» станет известен после жеребьевки.