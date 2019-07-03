Лучший ассистент чемпионата Франции перешел в "Монпелье"

Полузащитник Тежи Саванье перешел из "Нима" в "Монпелье". 27-летний француз подписал контракт до 2023 года. Игрок вернулся в клуб, воспитанником которого является.

В прошлом сезоне Саванье стал лучшим ассистентом лиги 1 в сезоне-2018/19. На его счету 13 голевых передач в 32 матчах.

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