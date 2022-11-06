Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:56

Гол Данилу в конце матча принес «ПСЖ» победу над «Лорьяном»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Серхио Рамос (слева), Данилу Перейра и Ренату Санчеш празднуют гол в ворота «Лорьяна».
Фото AFP

«ПСЖ» обыграл «Лорьян» на выезде в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Форвард гостей Неймар открыл счет на 9-й минуте. Нападающий хозяев Терем Моффи сравнял счет на 53-й минуте, но полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра принес победу своей команде на 81-й минуте игры.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 38 очками, «Лорьян» идет на четвертой строчке с 27 очками.

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 15:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:2
ПСЖ

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
«Приятно быть номером один». Овечкин теперь самый преданный снайпер в истории НХЛ
Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ
Патриарх Кирилл заявил о грозящих гибелью России опасностях текущего времени
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тулуза» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
11
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
12
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
16
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 1 : 1
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 4 : 2
5.11 23:00
Анже – Ланс
 1 : 2
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 1 : 2
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости