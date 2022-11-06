Гол Данилу в конце матча принес «ПСЖ» победу над «Лорьяном»

«ПСЖ» обыграл «Лорьян» на выезде в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Форвард гостей Неймар открыл счет на 9-й минуте. Нападающий хозяев Терем Моффи сравнял счет на 53-й минуте, но полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра принес победу своей команде на 81-й минуте игры.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 38 очками, «Лорьян» идет на четвертой строчке с 27 очками.