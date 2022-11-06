«Тулуза» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе

«Тулуза» на своем поле примет «Монако» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Аклиуш, Вандерсон, Головин, Минамино, Фофана, Фолланд, Эмболо.

Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.