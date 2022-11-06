«Тулуза» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе
«Тулуза» на своем поле примет «Монако» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Стали известны составы команд на эту встречу.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
«Монако»: Нюбель, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Аклиуш, Вандерсон, Головин, Минамино, Фофана, Фолланд, Эмболо.
Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|11
|2
|0
|36-8
|35
|
2
|Ланс
|14
|10
|3
|1
|24-9
|33
|
3
|Лорьян
|13
|8
|3
|2
|24-18
|27
|
4
|Ренн
|13
|8
|3
|2
|28-12
|27
|
5
|Монако
|13
|7
|3
|3
|25-18
|24
|
6
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
7
|Лилль
|13
|7
|1
|5
|25-22
|22
|
8
|Лион
|13
|6
|2
|5
|22-16
|20
|
9
|Клермон Фут
|13
|5
|3
|5
|17-20
|18
|
10
|Ницца
|13
|4
|4
|5
|13-16
|16
|
11
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|
12
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
13
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|
16
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|
17
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|
18
|Страсбур
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|
19
|Брест
|13
|2
|4
|7
|14-26
|10
|
20
|Анже
|14
|2
|2
|10
|15-33
|8
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38 тур
|4.11
|23:00
|
Труа – Осер
|1 : 1
|5.11
|19:00
|
Аяччо – Страсбур
|4 : 2
|5.11
|23:00
|
Анже – Ланс
|1 : 2
|6.11
|15:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|6.11
|17:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|6.11
|17:00
|
Ницца – Брест
|- : -
|6.11
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|6.11
|17:00
|
Тулуза – Монако
|- : -
|6.11
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|6.11
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
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