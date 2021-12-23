«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лорьяном», Серхио Рамос получил красную карточку
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«Лорьян» сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции.
На 40-й минуте Тома Монкондюи вывел хозяев вперед. Сравнял результат в концовке игры Мауро Икарди.
Защитник парижан Серхио Рамос в этой игре получил красную карточку. На 81-й минуте он получил первое предупреждение, на 85-й — второе.
«ПСЖ» набрал 46 очков и занимает первое место. У «Лорьяна» 16 очков и 19-я позиция.
«Лилль» на выезде обыграл «Бордо» (3:2). «Лион» и «Метц» сыграли вничью (1:1). «Нант» на выезде обыграл «Сент-Этьен» (1:0). «Марсель» спасся от поражения в концовке игры с «Реймсом» (1:1).
Предупреждения
Удаления
Судьи
Готье
Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
22 дек, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Густо Да Силва (Шерки, 46 ) Боатенг (Слимани, 77 ) Ауар Лукас Пакета (Гимарайнс, 46 ) Тиагу Мендес Какере (Токо-Экамби, 46 ) Дембеле
Предупреждения
Судьи
Гайуст
Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
22 дек, 23:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Лилль
Грбич Тиагу Джало Ботман Жозе Фонти Мандава Ренату Санчеш (Гудмундссон, 69) Гомеш (Онана, 46) Андре (Шека, 81) Бамба (Лихаджи, 68) Давид Бурак Йылмаз (Ньясс, 89)
Предупреждения
Судьи
Лесаж
Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
22 дек, 23:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Нант
Лафон Фабиу да Силва (Эмон, 77) Жиротто Паллуа Кастеллетто Чиривелья Сиприен (Перейра де Са, 69) Коко (Мутуссами, 87) Коло Муани Саймон (Коршья, 78) Мерлен
Предупреждения
Судьи
Тюрпен
Марсель
Пау Лопес Салиба Перес Чалета-Цар (Лирола, 90+1 ) Камара Гендузи Жерсон (Дьенг, 79 ) Ронжье Пайет Дженгиз Юндер Милик (де ла Фуэнте, 67 )
Предупреждения
Удаления
Судьи
Летексье
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