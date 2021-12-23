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«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лорьяном», Серхио Рамос получил красную карточку

00:50
Мауро Икарди (в центре). Фото ФК «ПСЖ»
Мауро Икарди (в центре). Фото ФК «ПСЖ»
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«Лорьян» сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции.

На 40-й минуте Тома Монкондюи вывел хозяев вперед. Сравнял результат в концовке игры Мауро Икарди.

Защитник парижан Серхио Рамос в этой игре получил красную карточку. На 81-й минуте он получил первое предупреждение, на 85-й — второе.

«ПСЖ» набрал 46 очков и занимает первое место. У «Лорьяна» 16 очков и 19-я позиция.

«Лилль» на выезде обыграл «Бордо» (3:2). «Лион» и «Метц» сыграли вничью (1:1). «Нант» на выезде обыграл «Сент-Этьен» (1:0). «Марсель» спасся от поражения в концовке игры с «Реймсом» (1:1).

Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:1
ПСЖ
Голы
Монкондюи, 40 (1:0), Икарди, 90+1 (1:1)
Лорьян
Нарди Енц Абержель Ляпорт Мендес Ле Гофф Ле Фе Монкондюи Моффи Лорьенте (Игор Силва, 78 ) Уаттара
ПСЖ
Навас Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш (Серхио Рамос, 46) Вейналдум Эррера (Янсане, 75) Гей Икарди Ди Мария Месси
Предупреждения
Уаттара 43  -  Серхио Рамос 81, Вейналдум 85
Удаления
Серхио Рамос 86 (вторая ж.к)
Судьи
Готье
Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:1
Метц
Голы
Люкеба, 56 (1:0), Траоре, 58 (1:1)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Густо Да Силва (Шерки, 46 ) Боатенг (Слимани, 77 ) Ауар Лукас Пакета (Гимарайнс, 46 ) Тиагу Мендес Какере (Токо-Экамби, 46 ) Дембеле
Метц
Кайар Бронн Жемерсон Делен (Мбенг, 74) Сентонз Куяте Траоре Майга Де Превиль (Тшимбембе, 90+1) Булая Нгюетт (Ньян, 70)
Предупреждения
Какере 30, Да Силва 39  -  Жемерсон 34, Майга 68, Мбенг 84
Судьи
Гайуст
Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
2:3
Лилль
Голы
Элис, 17 (1:0), Андре, 33 (1:1), Элис, 45 (2:1), Бурак Йылмаз, 77 (2:2), Давид, 84 (2:3)
Бордо
Костиль Медьюб Косьельни Мангаш (Менса, 78 ) Пембеле Онана (Отавиу, 39 ) Франсержиу (Бриан, 88 ) Адли Хван Уй Джо (Ньянг, 78 ) Дилросюн (Калу, 88 ) Элис
Лилль
Грбич Тиагу Джало Ботман Жозе Фонти Мандава Ренату Санчеш (Гудмундссон, 69) Гомеш (Онана, 46) Андре (Шека, 81) Бамба (Лихаджи, 68) Давид Бурак Йылмаз (Ньясс, 89)
Предупреждения
Франсержиу 45  -  Бурак Йылмаз 36, Ренату Санчеш 37, Тиагу Джало 88
Судьи
Лесаж
Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
0:1
Нант
Голы
Коло Муани, 83 (0:1)
Сент-Этьен
Байич Колодзейчак Габриэл Силва Трауко (Аушиш, 46 ) Масон Над Будебуз (Лери, 85 ) Камара (Муффек, 87 ) Нейу (Юссуф, 46 ) Хазри Норден (Дийе, 86 )
Нант
Лафон Фабиу да Силва (Эмон, 77) Жиротто Паллуа Кастеллетто Чиривелья Сиприен (Перейра де Са, 69) Коко (Мутуссами, 87) Коло Муани Саймон (Коршья, 78) Мерлен
Предупреждения
Муффек 90  -  Кастеллетто 71
Судьи
Тюрпен
Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
1:1
Реймс
Голы
Экитике, 75 (0:1), Пайет, 90+8 (1:1)
Марсель
Пау Лопес Салиба Перес Чалета-Цар (Лирола, 90+1 ) Камара Гендузи Жерсон (Дьенг, 79 ) Ронжье Пайет Дженгиз Юндер Милик (де ла Фуэнте, 67 )
Реймс
Райкович Мбоу Конан Абдельхамид Гравиллон Фокет Кеббаль (Локо, 46) Кассама (Диаките, 87) Лопи Туре (Адлен, 61) Мбюкю (Экитике, 61)
Предупреждения
Ронжье 28, Жерсон 44, Камара 90  -  Кассама 81, Абдельхамид 90, Гравиллон 90
Удаления
Дьенг 85
Судьи
Летексье

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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