«Монако» без Головина обыграл «Ренн»

«Монако» на своем поле обыграл «Ренн» (2:1), «Монпелье» разгромил «Анже» (4:1), «Ницца» оказалась сильнее «Ланса» (2:1), а «Труа» и «Брест» (1:1) обменялись голами.

Победу «Монако» помогли одержать Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд. Россиянин Александр Головин пропустил эту игру из-за сомнительного результата теста на коронавирус.

«Ницца» (33) в турнирной таблице — на 2-м месте, «Ренн» (31) — на 4-й строчке, «Монпелье» (31) — на 5-й, «Монако» (29) — на 6-м месте, «Ланс» (27) — на 9-й позиции, «Анже» (25) — на 12-й строчке.