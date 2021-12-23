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«Монако» без Головина обыграл «Ренн»

00:55
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«Монако» на своем поле обыграл «Ренн» (2:1), «Монпелье» разгромил «Анже» (4:1), «Ницца» оказалась сильнее «Ланса» (2:1), а «Труа» и «Брест» (1:1) обменялись голами.

Победу «Монако» помогли одержать Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд. Россиянин Александр Головин пропустил эту игру из-за сомнительного результата теста на коронавирус.

«Ницца» (33) в турнирной таблице — на 2-м месте, «Ренн» (31) — на 4-й строчке, «Монпелье» (31) — на 5-й, «Монако» (29) — на 6-м месте, «Ланс» (27) — на 9-й позиции, «Анже» (25) — на 12-й строчке.

Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Ренн
Голы
Террье, 16 (0:1), Бен-Йеддер, 35 (1:1), Фолланд, 72 (2:1)
Монако
Нюбель Марипан Дисаси Кайю Энрике (Мартинш, 71 ) Сидибе Тшуамени Матазо (Бадиашиле, 89 ) Диоп Бен-Йеддер (Боаду, 81 ) Якобс Фолланд (Жан Лукас, 90 )
Ренн
Гомис Трюффер Баде Траоре Омари Буриго Тэ Майер (Сантамария, 62) Мартен (Гирасси, 76) Террье (Сулемана, 76) Лаборд
Предупреждения
Марипан 80, Тшуамени 87  -  Трюффер 13
Судьи
Бюке
Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
4:1
Анже
Голы
Саванье, 14 (1:0), Козза, 30 (2:0), Перейра Лаж, 45+1 (2:1), Ристич, 51 (3:1), Мавидиди, 76 (4:1)
Монпелье
Омлин Суке Сако (Тулер, 82 ) Самбия (Джоаккини, 78 ) Козза Ристич Саванье Ферри Шотар Мавидиди Вахи (Жермен, 71 )
Анже
Бернардони Думбья Эбосс Траоре Мансо Фюльжини Капель (Бобишон, 71) Унаи Перейра Лаж (Таиби, 78) Буфаль Баокен (Нинга, 78)
Предупреждения
Самбия 48  -  Буфаль 13
Судьи
Мигел
Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:1
Брест
Голы
Онора, 5 (0:1), Рами, 80 (1:1)
Труа
Гальон Бьянкон Жиродон (Эль-Хаджам, 64 ) Сальмье Рами (Коне, 90 ) Каборе (Рипар, 46 ) Дингоме (Сук Хюн Джун, 90 ) Куаме Тардье Шавалерен (Шадли, 64 ) Бальде
Брест
Бизот Дюверн Шардонне Пьер-Габриэль Эрелль Белькебла Лан (Февр, 60) Агуме Онора (Брассье, 90) Мунье (Магнетти, 87) Ле Дуарон (Кардона, 60)
Предупреждения
Каборе 13  -  Эрелль 22
Удаления
Мулен 13
Судьи
Амель

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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