Алькантара может уйти в аренду в «Реал Сосьедад»

«ПСЖ» может отдать полузащитника Рафинью Алькантару в «Реал Сосьедад», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб арендует 28-летнего хавбека на полгода. В скором времени клубы свяжутся, чтобы согласовать детали сделки.

В этом сезоне Рафинья провел 5 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.