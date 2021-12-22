Алькантара может уйти в аренду в «Реал Сосьедад»
22:34
«ПСЖ» может отдать полузащитника Рафинью Алькантару в «Реал Сосьедад», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, клуб арендует 28-летнего хавбека на полгода. В скором времени клубы свяжутся, чтобы согласовать детали сделки.
В этом сезоне Рафинья провел 5 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.
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