Решение о новом контракте для Дешама со сборной Франции могут принять 7 января
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, скорее всего, сохранит свой пост, пишет Le Parisien.
На этой неделе тренер провел встречу с президентом Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлем Ле Гре. Оба специалиста выразили желание продолжить сотрудничество.
Решение о подписании нового контракта с тренером может быть принято на заседании исполкома FFF, которое состоится 7 января.
54-летний Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).
18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре.
После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|14
|2
|0
|45-10
|44
|
2
|Ланс
|16
|11
|4
|1
|26-10
|37
|
3
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|
4
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|
5
|Монако
|16
|9
|3
|4
|32-23
|30
|
6
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|
7
|Лорьян
|16
|8
|4
|4
|26-23
|28
|
8
|Лион
|16
|7
|3
|6
|27-20
|24
|
9
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|
10
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|
11
|Клермон Фут
|16
|5
|4
|7
|19-25
|19
|
12
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|
13
|Тулуза
|16
|4
|4
|8
|21-33
|16
|
14
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
15
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|
18
|Брест
|16
|3
|4
|9
|18-32
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
|16
|2
|2
|12
|15-35
|8
|1.01
|17:00
|
Анже – Лорьян
|- : -
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|- : -
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|- : -
|1.01
|17:00
|
Тулуза – Аяччо
|- : -
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|2.01
|17:00
|
Страсбур – Труа
|- : -
|2.01
|19:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
|2.01
|21:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|2.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|13
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2