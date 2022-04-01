Лионель Месси может перейти в «Интер Майами»

«Интер Майами» намерен подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает As. По данным источника, клуб МЛС осознает, что убедить аргентинца будет непросто и намерен сделать 34-летнему футболисту серьезное предложения.

В случае ухода Месси «ПСЖ» попытается подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Соглашение 29-летнего футболиста с мерсисайдским клубом действует до июня 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний Месси провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

Соглашение Месси с «ПСЖ» действует до июня 2023 года.